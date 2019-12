Panorama regional do dia 28 de dezembro de 2019

Praia liberada

O Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon liberou a praia de Porto Mendes para banho a partir deste sábado (28). A praia havia sido interditada para banho no fim de novembro por causa do baixo nível do lago, resultado da falta de chuvas e de ação da Itaipu, e o local destinado para banho praticamente havia deixado de existir. Nos últimos dias houve um acréscimo significativo da área de banho. Para a segurança dos banhistas, haverá a proteção de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros em dias e horários específicos.

Revitalização em Missal

A Prefeitura de Missal organizou melhorias na estrutura da prainha onde a temporada segue até 26 de fevereiro de 2020. Parte das melhorias está concluída e apta para utilização, porém, ainda há obras em andamento, mas que não impedem a utilização dos espaços. Na orla, foram colocadas diversas cargas de areia e um espaço também recebeu concreto usinado, aumentando o local para banho. Os trabalhos continuam.

Praia Ouro Verde

A Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu realizou diversas melhorias na Prainha Ouro Verde para receber os visitantes durante a temporada de verão. A intenção é proporcionar local adequado, aconchegante, com estrutura mínima para que munícipes e turistas possam passar bons momentos. A prefeitura está empenhada também em melhorar o local para receber os visitantes, com a viabilização de projeto com o governo federal para a revitalização e a estruturação do local.

Benefício a produtores

A Prefeitura de Itaipulândia está pavimentando entradas e pátios de propriedades rurais, comerciais e industriais. Durante essa semana, dois proprietários rurais já foram beneficiados: um na comunidade do Guaraci e outro na Linha Progresso. O trabalho é realizado com maquinários públicos e conta com a supervisão e o acompanhamento de funcionários lotados nas secretarias. Para que o munícipe possa ser contemplado, deverá comparecer na Secretaria de Agricultura e requerer o benefício.

Novos pontos

O Município de Céu Azul acaba de celebrar contrato para a construção de seis pontos de ônibus na cidade. As obras vão começar em janeiro e serão concluídas em três meses. O investimento de R$ 62 mil conta com recursos destinados pela Câmara, por meio de emenda dos vereadores, e verba do Finisa, da Caixa.

Mais empregos

A Agência do Trabalhador de Cafelândia encerrou as atividades de 2019 com mais de 2.500 pessoas contratadas pelo serviço da agência. As parcerias com empresas do Município foram fundamentais para que esse feito fosse alcançado. “A agência de Cafelândia conseguiu empregar mais de 2.500 pessoas. É um trabalho sério que tem todo o nosso respeito e gratidão”, destacou o prefeito Estanislau Franus.

Boas estradas

A Prefeitura de Terra Roxa, por meio da Secretaria de Agricultura, está investindo em melhorias nas estradas do interior. Na estrada Pau d’alho, os serviços de revestimento com pedras graduadas vão contemplar mais de 3,5 quilômetros de extensão. A estrada Paraguaia já foi revestida com pedras graduadas no trecho que dá acesso às estradas, a Bela Vista e à divisa com Guaíra, em uma extensão de 3,8 quilômetros. Outras estradas deverão receber melhorias também nos próximos meses.