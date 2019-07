Panorama regional do dia 26 de julho de 2019

Aterro regional

O prefeito de Capitão Leônidas Marques, Cláudio Quadri, participou ontem (25), em Toledo, com representantes dos municípios da região, de reunião para a definição do cronograma de investimento no Consórcio de Resíduos Urbanos. Além de a unidade regional receber resíduos gerados nos município, está previsto uma unidade de tratamento mecânico do RSU. Parte do material será reciclada e o conteúdo orgânico será utilizado na madeira biossintética e na geração de energia. A coleta do material e a transferência serão responsabilidade de cada município.

Máquinas aos agricultores

Santa Terezinha de Itaipu entregou ontem (25) dois tratores, um escarificador de arrasto de sete hastes e uma grade aradora de 26 discos para uso dos agricultores. Juntos, os tratores e os equipamentos somam R$ 535.033. Além de estimular a geração de renda dos produtores rurais, a administração implantou 140 km de rede de água potável nas propriedades rurais, beneficiando 660 famílias e possibilitando investimentos na agroindústria, na área rural.

Adequação de estradas

O secretário da Agricultura e Osni Mocelin, com a engenheira agrônoma Marlete Dal Magro, acompanhou a execução de adequação da estrada rural que liga a comunidade de Santa Genoveva até a comunidade de Perobal e o Distrito de Santo Izidoro, em Três Barras do Paraná. Além da fiscalização, a equipe visitou agricultores que possuem cercas próximas à estrada, dentro da área de domínio do Município e que precisam ser removidas. A adequação da estrada, com a preservação das margens por parte do proprietário, deve prolongar a durabilidade de uma boa estrada.

Debatendo a piscicultura

Seminário Estadual vai debater soluções para a cadeia produtiva da piscicultura durante a 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe, que ocorre de 23 a 25 de agosto em Maripá. Produtores, estudantes e profissionais da área da aquicultura poderão ficar por dentro das novidades durante o seminário. “Esse é um evento completo para quem quer acompanhar as novidades da área, as tecnologias que surgem no mercado e os rumos que ela vai tomar”, destaca o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Cleiton Manske.

Carteira de identidade

A administração de Pato Bragado passou a realizar a emissão de carteiras de identidade. O novo sistema permite a coleta das impressões datiloscópicas, com fotos digitalizadas. A entrega do documento ocorre em cerca de 15 dias e a intenção é de que esse período diminua com o tempo. O atendimento para emissão das carteiras de identidade ocorre das 13h30 às 17h, de segunda a quinta-feira. Jovens com menos de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

Lama asfáltica

O tanque de emulsão de lama asfáltica que Ubiratã recebeu pelo Consórcio Piquiri já foi instalado no Município nesta semana. O objetivo do consórcio é apresentar uma alternativa para pavimentação asfáltica sobre poliédrico em caminhos rurais. Ubiratã está programando para fazer seus 4 km no início de 2020. O Consórcio é formado pelos municípios de Corbélia, Braganey, Iguatu, Anahy, Nova Aurora, Formosa do Oeste, Jesuítas, Iracema do Oeste, Cafelândia, Tupãssi e Ubiratã.