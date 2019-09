Panorama regional do dia 24 de setembro de 2019

Herdeiros do campo

O prefeito de Três Barras do Paraná, Hélio Bruning, esteve reunido com a equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para discutir o programa “Herdeiros do Campo”. O objetivo do curso é propiciar a discussão com as famílias de agricultores para a preparação dos filhos e dos netos para assumir o gerenciamento da propriedade rural. Em Três Barras do Paraná, os cursos serão ofertados em parceria com a Casa Familiar Rural do Município.

Miss e Mister

Marcado para 26 de outubro, o 1º Concurso Miss e Mister Terceira Idade no Centro de Eventos de Quatro Pontes. O concurso, organizado pela Amop e pela Associação das Primeiras-Damas do Oeste do Paraná, visa valorizar as pessoas na plenitude da sua maturidade e ressaltar o charme, a elegância, a simpatia e a desenvoltura em todas as idades. Representantes de 17 municípios da região estarão concorrendo à Miss e ao Mister Terceira Idade.

Plantio

O Dia da Árvore foi lembrado em Santa Terezinha de Itaipu com o plantio de 150 mudas nativas da região, entre elas canelinha e brinco-de-índio, no Residencial Planalto. O local foi escolhido por se tratar de um bairro inaugurado recentemente, com mais de 300 famílias residentes e que necessita de arborização. Já nesta quarta-feira (25), a partir das 8h30, haverá o abraço coletivo ao Bosque dos Pioneiros. A ação integra um calendário de atividades que segue no local até as 17h.

Tupãssi

A Secretaria de Saúde de Tupãssi realizou mais um encontro mensal do Grupo Qualidade de Vida e Hiperdia. O programa tem o objetivo de desenvolver ações de combate à hipertensão e ao diabetes, além de acompanhar pacientes portadores de doenças e mensalmente no Clube do Vovô. Os participantes têm acesso a testes gratuitos e participam de palestras sobre temas ligados a saúde, doenças e alimentação. O próximo encontro será no dia 24 de outubro.

Arborizando

A Secretaria de Meio Ambiente de Cafelândia deve plantar nas próximas semanas mais 300 mudas de palmeira-imperial, além de outras espécies de árvores e de flores em vários pontos da cidade. Neste ano já foram plantadas mil mudas de 13 espécies de árvores em toda a cidade. “Peço que toda a população ajude a cuidar para que no futuro tenhamos uma cidade bonita e bem arborizada”, disse o prefeito Estanislau Franus.

Arrumando os acessos

Equipes da Prefeitura de Capanema estão fazendo a remoção da vegetação, o alargamento da estrada e na sequência o cascalhamento da via que começa no trevo do Pinheiro, ligando à linha São João, Timbaúva, Lajeado Cedro e outros. O objetivo da revitalização é oferecer aos moradores da região uma estrada de qualidade com segurança para o tráfego de pessoas e também para o escoamento da produção, tanto nos dias secos, quanto nos mais chuvosos.

Arrancadão de Jericos

A Secretaria de Obras de Serranópolis do Iguaçu está trabalhando nos reparos e nas adaptações do Jericódromo Municipal para início dos testes e dos treinos. O 12º Arrancadão de Jericos será realizado dias 15, 16 e 17 de novembro. O evento reúne milhares de pessoas e vem superando as expectativas a cada edição. Agora se prepara mais uma vez para oferecer à população três dias de emoção, diversão e entretenimento.