Panorama regional do dia 24 de junho de 2019

Cursos gratuitos

20 alunos de famílias cadastradas nos sociais de Pato Bragado participam de curso de Excel básico ao intermediário, através da Unidade Móvel do Senai-Pr, com 40 horas de duração. A unidade permanecerá no município para a realização dos cursos de Pacote Office (60 horas), a partir de quarta-feira (26), e o básico de Desenho Assistido por Computador que iniciará no dia 03 de julho e terá carga horária de 40 horas/aulas. Os cursos são gratuitos.

Festimma

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Festival de Música Morada Amiga, um dos maiores eventos culturais de Assis Chateaubriand. O festival acontecerá no dia 2 de agosto e traz algumas novidades para este ano, como premiação maior, em novo local, e nas categorias Popular, Sertanejo, Gospel e Infanto-Juvenil. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Casa da Cultura até o dia 5 de julho.

Festirosa

O Festival de Vozes de Nova Santa Rosa está com as inscrições abertas para quatro categorias musicais: sertanejo, gospel, popular e infanto-juvenil. Os primeiros lugares de cada categoria receberão prêmios em dinheiro, troféu, certificado e a inscrição para representar o município no Festival Regional dos Município do Oeste do Paraná.Os interessados podem se inscrever gratuitamente a no Departamento de Cultura

Pavimentando ruas

O prefeito Ademir Fagundes de Rio Bonito do Iguaçu recebeu a confirmação da liberação de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica. Entre as ruas de chão batido que receberão o asfalto estão a Morandi Bernardi e a Euclides Ribeiro. Outras ruas, hoje com pedras irregulares, também serão parcialmente asfaltadas. É o caso das Ruas Heitor Safraider, D. Pedro II e Tiradentes.

Pagando avanços

O Prefeito de Missal, Hilário Jacó Willers autorizou o pagamento de valores referente à concessão de avanços prevista no Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais que haviam sido suspensos em 2018. A partir disso, algumas medidas foram tomadas e com os ajustes feitos nas finanças, aliado a melhora na arrecadação, o índice da folha atualmente permite que seja feito o pagamento ainda neste mês de junho.

Itaipu

O Turismo Itaipu recebeu 11,5 mil visitantes no feriado prolongado de Corpus Christi. Foi a maior visitação deste período e o segundo melhor resultado do ano, atrás somente do carnaval. O número é 7,32% maior em comparação com o mesmo período de 2017. O ano de 2018 não foi considerado em função da greve dos caminhoneiros.

Interior contemplado

A prefeitura de Boa Vista da Aparecida irá continuar á construção de calçamentos em condomínios a beira lago em parceria com a Itaipu. Na primeira etapa foram mais de 36.000 m² construídos, beneficiando moradores das comunidades do condomínio Canto Belo, São Vicente e Linha Formighieri e agora será iniciada a construção de 300 metros lineares nas comunidades: Linha Sanepar, Linha Tigrinho, Condomínio Sol e Lua.