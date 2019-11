Panorama regional do dia 20 de novembro de 2019

Natal Iluminado

Os preparativos para a edição 2019 do Natal Iluminado continuam em Santa Helena. A abertura será nesta quarta-feira (20) na Praça Central. “Temos certeza de que a programação será um sucesso”, disse o prefeito Evandro Miguel Grade. Haverá apresentação da academia de Ballet Francielly Brigantini, a chegada do Papai Noel e a inauguração das Luzes, às 20h. Na sexta (22) o cantor Fernandinho se apresenta no Balneário de Santa Helena com entrada gratuita.

Parque de máquinas

Segue em ritmo acelerado a construção do novo Parque de Máquinas de Entre Rios do Oeste, na Rua Paim. Além de garagem para os veículos, contará com centro administrativo, oficina, vestiário, depósito, almoxarifado, área de lavagem, lavanderia, área de motoristas e operadores. A obra está sendo construída com recursos próprios da municipalidade,

Novo equipamento

A Prefeitura de Campo Bonito recebeu um novo trator agrícola adquirido em convênio do Ministério da Agricultura e da Caixa Econômica Federal, que será acoplado a um triturador de galhos para uso no perímetro urbano. “O trator acoplado ao triturador é uma ideia que há tempos queríamos pôr em prática e agora estamos muito perto de executar. Sabemos da importância para o meio ambiente”, disse o prefeito Antonio Carlos Dominiak.

Projeto Rondon

Ouro Verde do Oeste receberá no início de 2020 o Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa em parceria com as prefeituras e as universidades. Um grupo formado por 20 alunos e professores do Instituto Federal do Paraná, Câmpus Palmas, e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Ponta Grossa, estará no Município realizando diversas ações nas áreas de saúde, educação, tecnologia, trabalho, meio ambiente e cultura, em diferentes espaços da cidade e abertas para toda a comunidade. Todas as ações serão gratuitas.

Acesso facilitado

Segue até sexta-feira (22), no Bairro São Lucas, as inscrições para o programa “Remédio em Casa”, implantado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. A ação atenderá usuários em tratamento de hipertensão arterial e/ou diabetes, com mais de 60 anos, pacientes acamados, domiciliados e portadores de necessidades especiais. O programa entregará 63 tipos de medicamentos, além de 14 tipos de insumos.

Isenção

O prazo para requerer a isenção do IPTU em Missal segue até 17 de dezembro para os contribuintes que se enquadram na lei municipal. São isentos os contribuintes que possuírem comprovadamente um único imóvel, utilizado exclusivamente para sua moradia e de sua família, renda familiar de até dois salários mínimos, idade mínima de 60 anos ou portador de necessidades especiais, de qualquer idade. Mesmo quem já fez o pedido no ano anterior deve efetuar o requerimento de isenção novamente.

Estradas rurais

A Prefeitura de Céu Azul segue com obras de pavimentação poliédrica em duas regiões, onde se concentra grande parte da produção agropecuária. Na região da Santa Luzia e Dois Irmãos, 38 mil metros quadrados de pavimentação já têm quase 50% das obras concluídas. A região é importante produtora de frangos, suínos, ovos e leite. Já os 9 km de estrada ligando a BR-277 / Tatu Jupy à Vila Rural de Nova União já têm quase 80% das obras concluídas. O prefeito Germano Bonamigo se diz satisfeito com o andamento das obras no Município: “Vamos encerrar nossa administração com mais de R$ 40 milhões em investimentos”.