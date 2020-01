Panorama regional do dia 17 de janeiro de 2020

Pavimentação do interior

Uma realidade que existe para poucos agricultores do Brasil começa a fazer parte da rotina dos produtores rurais que utilizam a SG 002, no trecho entre as comunidades Barro Branco e São João do Canavial, interior de Santa Terezinha de Itaipu. O asfalto na zona rural, dividido em etapas de execução, todas com recursos exclusivos do governo municipal, foi iniciado esta semana. A largada das obras de pavimentação em 2.473 metros lineares foi acompanhada pelo prefeito Cláudio Eberhard, pela equipe técnica de governo e por alguns agricultores da região que passavam pelo local. Nessa etapa estão sendo investidos R$ 345.490. O valor global do programa de recapeamento asfáltico no interior ultrapassa R$ 2,4 milhões, com recursos do governo municipal.

Coleta de pneus

O Setor de Controle de Endemias de Quatro Pontes fará uma ação para incentivar o descarte correto de pneus como uma maneira de coibir os focos do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue e de outras doenças. A campanha será nesta sexta (17) e na segunda-feira (20), das 8h às 17h, tendo como ponto de coleta o barracão da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes. O objetivo é o controle dos criadouros do mosquito, uma campanha de conscientização da população.

Contra a dengue

Quatro Pontes está sendo acometido pela dengue, com 16 casos já confirmados. Visitas são feitas pelas agentes de endemias, que orientam os moradores sobre os cuidados, e o número de advertências já passa de 40, inclusive multas.

Agendamento I

Atenção você que mora em Guaraniaçu, Santa Helena e Catanduvas. O Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) informa que é preciso agendar atendimento para a realização de serviços presenciais. Esse novo procedimento começa a valer na próxima segunda-feira (20). O agendamento pode ser realizado por meio do site do Detran-PR (www.detran.pr.gov.br) e pelo APP Detran InteliGente.

Após feito o agendamento, quando o cidadão chegar à Ciretran ou ao posto avançado no dia e na hora marcados, deverá realizar a “Confirmação de Presença” em um dos terminais de autoatendimento. O serviço de agendamento para atendimento presencial será implantado nas demais Ciretrans, gradualmente, ao longo deste ano. Nos municípios que ainda não possuem esse serviço, o atendimento é por ordem de chegada.

Dia de Campo Copagril

A edição de 2020 do Dia de Campo Copagril é ainda mais especial para a cooperativa, que comemora 50 anos de fundação. Uma história marcada pelo trabalho com cooperados e parceiros, buscando o desenvolvimento e a melhoria contínua em cada área. Para mostrar um pouco dessa história, uma amostra do trabalho foi apresentada no Dia de Campo, realizado quarta e quinta-feira desta semana. A escritora, historiadora e curadora dos 50 anos Copagril, Elaine Cristina Senko Leme, está investigando a história, buscando documentos antigos, fotos e realizando entrevistas com membros da cooperativa.