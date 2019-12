Panorama regional do dia 17 de dezembro de 2019

É Natal

Nova Santa Rosa recebe nesta terça-feira (17) o espetáculo “A Fantástica Fábrica do Natal”. A atração une arte circense, música e teatro em um belíssimo espetáculo. A apresentação será na Praça da Bíblia, com início às 20h. O evento será aberto a toda a comunidade de Nova Santa Rosa e região. Em caso de chuva, o evento será realizado no Centro de Eventos, no Parque de Exposições de Nova Santa Rosa.

Réveillon 2020

A Prefeitura de Missal está preparando uma queima de fogos no Lago Municipal para comemorar a chegada de 2020. A programação começará às 22h, com apresentações de artistas locais, sorteio de prêmios e à meia-noite haverá a tradicional queima de fogos. As apresentações ficam por conta da banda Tetrastone e da dupla Alan & Marcelo.

Asfalto

O prefeito de Céu Azul, Germano Bonamigo, anunciou investimento de R$ 1,5 milhão no Bairro São Lucas. Serão 15 quadras de asfalto com obras de paisagismo, construção de calçadas e plantio de grama. “Fizemos um trabalho silencioso. Só viemos a público anunciar as obras depois que obtivemos a confirmação do Estado na liberação dos recursos”, lembra Germano. Em reunião com os moradores, o prefeito anunciou que o custo será zero aos munícipes.

Ganhadores revelados

A Prefeitura de Pato Bragado fará nesta quinta-feira (19) a revelação dos ganhadores do Concurso de Ornamentação Natal em Canto – Estação Natal 2019. O concurso foi dividido nas categorias Residencial Urbana, Residencial Rural e Residencial Empresarial. A premiação será em vale-compras do primeiro ao quarto lugar em cada categoria. Entre os demais inscritos, que não foram classificados, haverá o sorteio de três vales-compras de R$ 500.

Área industrial

A Prefeitura de Mercedes vai disponibilizar nova área industrial para fomentar o desenvolvimento e a geração de novos empregos no Município. Localizada às margens da BR-163 com saída para Marechal Cândido Rondon, a área terá toda infraestrutura disponibilizada pelo Município, que fará um processo licitatório para a instalação de indústrias no local. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (45) 3256-8007 para obter mais informações.

Encerrando

O Departamento de Cultura de Santa Terezinha de Itaipu encerra nesta quarta-feira (18) as oficinas gratuitas de teclado, acordeon, violão, viola, desenho artístico e dança oferecidas para crianças e adolescentes no contraturno escolar e para adultos. Em 2019, as oficinas fecharam com a participação de 1.100 alunos. As inscrições para novos cursos serão abertas em 2 de fevereiro de 2020.

Mais Verão 2020

As atividades do projeto Mais Verão 2020, que começarão no fim de janeiro, serão realizadas em 15 municípios lindeiros. Guaíra definiu o período entre 28 de fevereiro a 1º de março para sediar o evento. A abertura será em Santa Helena nos dias 25 e 26 de janeiro. O projeto é uma parceria do Conselho dos Lindeiros com Itaipu Binacional e administrações municipais com o intuito de estimular e fomentar o movimento nas praias e em espaços públicos dos municípios que margeiam o Lago de Itaipu.