Panorama regional do dia 15 de agosto de 2019

Cavalgada histórica

Moradores das cidades vizinhas ao Parque Nacional do Iguaçu percorrerão a cavalo, de 22 a 25 de agosto, 50 quilômetros em estradas rurais de Capanema, durante a 4ª Cavalgada Histórica de Santos Dumont. O trajeto passará às margens das propriedades lindeiras ao Rio Iguaçu e ao Parque Nacional do Iguaçu. A cavalgada busca valorizar a gastronomia e a cultura regional das cidades vizinhas ao parque.

Referência

Há 103 anos Santos Dumont percorreu o trajeto das Cataratas do Iguaçu a Cutitiba em um cavalo para pedir ao governador na época, Affonso Camargo, a desapropriação das terras e para tornar aquele lugar acessível a toda a humanidade. O feito colaborou para a criação do Parque Nacional do Iguaçu. Os cavaleiros viverão a experiência de andar a cavalo pela antiga via, que teve um papel fundamental ao desenvolvimento regional.

Festa da paleta

Para comemorar os 36 anos de emancipação política, a Prefeitura de Tupãssi vai realizar no dia 8 de setembro a 13ª edição da Festa da Paleta ao Fogo de Chão, considerado um dos eventos gastronômicos mais importantes da região. Neste ano, devem ser assadas 130 paletas inteiras no fogo de chão. A expectativa é de um público superior a 3 mil pessoas. Toda a renda obtida será repassada a entidades e escolas de Tupãssi.

Reconstrução da ponte

A ponte que estava em condições precárias e dificultando o tráfego na Linha Pianessa, em Cafelândia, será reconstruída. “É uma ponte na divisa com o Município de Nova Aurora, portanto, eles também ajudaram com materiais e agora iniciamos a reconstrução”, destaca o prefeito Estanislau Franus. A Secretaria de Viação e Obras já iniciou as obras. A ponte está interditada e será liberada em aproximadamente 15 dias.

Agita Rondon

Acontece nesta quinta-feira, às 9h, em Marechal Cândido Rondon, o lançamento oficial do 2º Agita Rondon e Jogos de Aventura e Natureza. A programação, de 6 a 15 de setembro, conta com diversas atividades, como beach soccer, beach tennis, aquathlon, slackline, futebol das estrelas, mountain bike, wakeboard, stand up paddle, palestras, atividades recreativas, entre outros. Já está confirmada, inclusive, a presença do bicampeão olímpico de vôlei Maurício de Lima.

Estrada da Santa

As obras na Estrada da Santa, em Itaipulândia, estão em ritmo acelerado. São melhorias recuperando o trajeto da estrada que liga a PR-497, do entroncamento do Lageado do Cedro, até as proximidades da imagem de Nossa Senhora Aparecida. “Esperamos que tudo corra bem e consigamos concluir os serviços dentro do prazo previsto, que é de 90 dias, e assim teremos a estrada recuperada até a programação da Semana da Padroeira”, frisou a prefeita Cleide Prates.