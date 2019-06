Panorama regional do dia 07 de junho de 2019

Asfalto em fase de conclusão

As obras do asfalto do Faraday, em Capanema, estão na fase final com o término da pavimentação, e depois disso restarão as sinalizações para a posterior entrega aos moradores. A obra enfrentou diversos problemas que demandaram muito esforço para que fossem solucionados, mas finalmente os moradores receberão essa importante melhoria. O investimento de quase R$ 1,5 milhão é custeado pela administração municipal.

Vagas para estagiários

A Prefeitura de Tupãssi abriu as inscrições para o processo seletivo de contratação de estagiários de níveis médio, técnico integrado e subsequente, graduação e pós-graduação para preenchimento de vagas e cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas pela internet no site da Agência Nacional de Integração de Estágios (www.anie.com.br) até as 17h do próximo dia 10 de junho.

Seleção de professores

Estão publicados no Diário Oficial Eletrônico de Céu Azul os editais para os processos seletivos para contratação de Assistentes de Alfabetização e de Professores. As inscrições para assistentes de alfabetização terminam hoje (7). Para professores podem ser feitas até o dia 11 de junho (terça-feira). A Secretaria de Educação avisa que é importante ler a íntegra dos editais.

Fruticultura

Representantes da Emater, da Itaipu e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais se reuniram em Santa Helena para tratar sobre investimentos e projetos voltados à fruticultura. A parceria prevê investimentos do poder público, assistência técnica da Emater e apoio do sindicato rural, surgindo como uma alternativa de renda para os pequenos produtores que poderão optar pela variedade considerando aptidão e condições do solo. A próxima reunião está agendada para o dia 25 deste mês, quando serão elencadas as localidades que melhor se adaptam à cultura.

Drenagem e alívio

A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou edital de processo licitatório para as obras de drenagem na bacia do Rio Mimbi, no Bairro Panorama. O investimento será de R$ 2,1 milhões. Essa é uma das ações para acabar com os problemas de alagamentos na região. O primeiro lote prevê a construção de galerias de concreto e manilhas. Na segunda etapa, que ainda será lançado o edital, as obras contemplarão um novo canal de drenagem, construções de galerias pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do bairro.

Cruzeiro do Iguaçu

Pelo quarto ano consecutivo, o Grupo Municipal de Danças de Cruzeiro do Iguaçu é classificado para a Mostra de Danças Paranaense do Teatro Guaíra, após apresentação no palco da Mostra Paranaense de Danças em Cascavel no ultimo fim de semana. O Grupo participou com três coreografias, e a “Expressão do Ritmo” foi classificada para a Fase Final, que ocorrerá no fim deste mês no Teatro Guaíra, em Curitiba.