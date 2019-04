Panorama regional do dia 02 de abril de 2019

Turismo é destaque

A Feira do Melado e a Festa do Carneiro foram incluídas no Calendário Oficial de Eventos do Paraná. A Feira do Melado reúne cerca de 90 mil pessoas a cada dois anos e a Festa do Carneiro, que ocorre no próximo dia 7 (domingo), reúne competidores que disputam o prêmio de melhor carneiro assado do Estado. Com a inclusão, Capanema se transforma em um polo gastronômico e polo do ecoturismo.

Reforma da Previdência

A Reforma da Previdência é tema do 2º Fórum de Debates que ocorrerá no auditório do Colégio Professora Julia Wanderlei, em Cascavel, nesta quarta-feira (3), às 19h30. Estarão discutindo os principais pontos da reforma o mestre Péricles Ariza, o reverendo Gabas, o advogado Bruno Pelizetti e o vereador Paulo Porto. O fórum é uma oportunidade para a comunidade tirar dúvidas sobre o assunto. A entrada é gratuita.

Pavimentação

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, em parceria com a Itaipu, está realizando diversas obras nas estradas rurais. Duas comunidades, Santa Rosa e na Linha Marfim, recebem pavimentação poliédrica, que contemplará 6,4km na Linha Marfim e 2,3km em Santa Rosa. As obras atendem às necessidades da comunidade, facilitando a locomoção da população que vive na área rural do Município.

Três Barras

Agentes de endemias começaram ontem (1º) a visitar propriedades urbanas para ver a situação de organização do lote, dando início à primeira semana de Operação Lira, quando analisam a infestação do mosquito Aedes aegypti. Lembrando que é dever do cidadão manter o lote limpo e organizado, eliminando qualquer tipo de recipiente que possa vir a ser um criadouro.

Açudes

Os produtores de Santa Helena interessados na construção ou na reforma de açudes devem comparecer na Secretaria de Agricultura munidos da matrícula do imóvel, da certidão negativa de débitos, da cópia de inscrição estadual do produtor rural, da cópia do Cadastro Ambiental Rural, do CPF e do RG. Nesta etapa, serão atendidos cerca de 150 produtores com até 20 horas disponibilizadas pelo Município, com total de 3 mil horas.

IPTU com desconto

A Prefeitura de Assis Chateaubriand lembra que o prazo para pagamento do IPTU 2019 com desconto de 10% está chegando ao fim. Para ganhar o benefício, os contribuintes têm até 10 de abril para quitar o tributo à vista. Já quem optar pelo parcelamento pode fazer o pagamento em até oito vezes, mas sem desconto, e o primeiro vencimento também é o próximo dia 10.

Uniformes escolares

O prefeito de Guaraniaçu, Osmário Portela, fez a entrega de uniformes para os alunos do Distrito do Guaporé. Ano passado houve denúncia no Ministério Público questionando a entrega dos uniformes e esses alunos foram os últimos a receber os kits. Agora, o prefeito fez questão de iniciar a entrega por essa comunidade. “Essa é a garantia de que, enquanto eu for prefeito, todos os anos vamos estar nas escolas levando igualdade, qualidade, conforto e economia”, disse Osmário.