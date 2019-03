Panorama Regional de 28 de março de 2019

Árvores na praça

Alunos da Escola Municipal Professor Leopoldo Kuroli fizeram o plantio de dez novas árvores na Praça das Orquídeas de Maripá. Foram plantados ipês amarelo, branco e roxo o manacá da serra e quaresmeira. Cada muda leva o nome da turma e da escola, além do nome científico. “É uma forma de registrar a iniciativa e lembrar as crianças de que elas também são responsáveis por vigiar e cuidar das plantas”, ressalta a gestora de educação ambiental, Irani Moreira Kreutz.

Proteção para os coletores

A Associação de Catadores de Assis Chateaubriand recebeu kits de uniformes e equipamentos que serão repassados aos associados. Cada um recebeu duas camisetas, duas calças, um boné, dois pares de luvas, um par de botinas, um avental, óculos de proteção e um protetor auditivo. “Esses materiais serão bem utilizados e vão nos oferecer mais segurança”, diz a presidente da associação, Rosângela Alves.

Desconto no pedágio?

Sim! Os cidadãos corbelienses terão direito a 50% de desconto na tarifa de pedágio na BR-369, na praça de Corbélia. Para ter o direito, o cidadão deverá adquirir o via fácil e fazer cadastro na Prefeitura de Corbélia. Os documentos necessários são: comprovante de residência, cópia de RG / CPF ou CNPJ, cópia do CRLV do veículo, identificação do TAG eletrônico (Via Fácil) e contrato social (no caso de empresa).

Saúde

Jesuítas realiza no próximo dia 29, sexta-feira, a Conferência Municipal que vai discutir as propostas levadas em duas pré-conferencias realizadas anteriormente. “O objetivo é apresentar propostas que tragam melhoria para a saúde, tanto para os profissionais que trabalham na área, quanto para os usuários do sistema”, disse a secretária de Saúde, Vanessa Olivato.

Escola conectada

Agora Ampére também faz parte do Programa Educação Conectada. O projeto tem a universalização do acesso à internet e o uso pedagógico de tecnologias digitais à educação básica como principais objetivos. Os pilares do Programa são Visão, Competência, Recursos adicionais digitais e infraestrutura os quais nortearão as decisões do grupo que irá definir as prioridades e ações a serem executadas. O Programa será desenvolvido em três etapas até 2024

Remédios

O Centro de Saúde de Três Barras do Paraná recebeu vários tipos de remédios que estavam em falta. Nessa remessa chegaram também outros medicamentos oriundos da licitação feita de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos, e que dificilmente são ofertados na rede pública de saúde. A farmácia básica realiza cerca de 200 atendimentos ao dia e a farmácia especial cerca de 250 atendimentos ao mês.

Engajamento

O prefeito Leonir dos Santos comemorou o sucesso da Operação Lago Limpo realizado na extensão do Lago de Salto Caxias que pertence a Boa Vista da Aparecida. O trabalho rendeu dois caminhões de lixo, que agora vai ser reciclado, gerando renda para Associação de Catadores. “Pessoas do Brasil inteiro dizem que o nosso lago é um dos mais limpos do Brasil, quero agradecer a todos que se envolveram na realização dessa operação”, disse o prefeito.