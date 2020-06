Pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial começa no dia 17 para beneficiários do Bolsa Família

Começa no próximo dia 17, o pagamento da 3ª parcela de R$ 600 do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família seguindo o final do NIS (Número de Identificação Social).

O auxílio poderá ser sacado em nas agências da Caixa Econômica Federal, rede lotérica e correspondentes bancários.

Os trabalhadores informais terão primeiro o crédito na conta digital e terão que esperar 10 dias para fazer o saque em dinheiro. O valor será depositado conforme a data de nascimento.

O cronograma completo com as datas de pagamento deve ser divulgado a partir desta quarta-feira (10) após a publicação de uma portaria do Ministério das Cidades no Diário Oficial da União.