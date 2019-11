Pacto Global e os ODS são tema de evento para empresas, em Cascavel

O evento Conexão ODS, realizado pelo Sistema Fiep em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global, acontecerá na próxima quarta-feira (06), a partir das 8h30min, na Casa da Indústria, em Cascavel. O objetivo do evento é apresentar a iniciativa do Pacto Global e exemplos de empresas signatárias que estão atuando em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para reforçar a importância de colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mostrar como eles podem fazer a diferença nas ações empresariais, o Conexãconcurso, o ODS vai receber a head de comunicação da Rede Brasil do Pacto Global, Fernanda Arimura; o gerente de riscos e compliance do Sistema Fiep, Rodrigo Zani Soares; a coordenadora de Sustentabilidade na Unimed de Cascavel, Tatiane de Oliveira Trespach; e o diretor da indústria Engeblock e diretor regional do CPCE Maringá, Paulo Pereira Lima.

Representantes de empresas e indústrias paranaenses não signatárias do Pacto Global também estão convidados a participar. As inscrições são gratuitas pelo link: http://bit.ly/2URm7do.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), os 17 ODS fazem parte da Agenda 2030 e funcionam como metas que norteiam organizações, instituições e países para desenvolverem ações e projetos que promovem a inclusão das pessoas na sociedade de forma sustentável. O Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável, a partir dos ODS. Já são quase 13 mil empresas, em mais de 160 países, inclusive no Brasil, que apoiam a iniciativa – no Paraná, são 147 instituições signatárias.

Serviço – Conexão ODS em Cascavel

Quando: 06 de novembro

Horário: a partir das 08h30

Onde: Casa da Indústria

Rua Vicente Machado, 619 – Centro, Cascavel/PR

Inscrições: gratuitas, aqui: http://bit.ly/2URm7do

