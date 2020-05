Paciente de Cascavel com covid-19 recebeu alta do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), de Foz do Iguaçu, registrou nesta quinta-feira (21) a sétima alta de paciente recuperado da covid-19. Maria Severino de Oliveira, de 52 anos, moradora de Cascavel (PR), ficou internada durante seis dias, três deles na unidade semi-intensiva da Ala Covid.

A paciente, diabética e hipertensa, procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Cascavel no início do mês, apresentando episódios de febre e dispneia, sendo orientada a voltar para casa. Após alguns dias, com os sintomas permanecendo, retornou à unidade onde foi realizada a coleta de exame para a Covid-19. A filha de dona Maria, moradora de Santa Terezinha de Itaipu, resolveu buscar a mãe em Cascavel.

Com a piora no quadro, e a confirmação do exame, a paciente foi transferida pelo SAMU até o Hospital Municipal, referência para a doença e 100% SUS.“Graças a Deus, estou saindo recuperada. Só tenho a agradecer a todos por terem cuidado de mim. Sou de Cascavel e minha filha de Santa Terezinha, foi me buscar, porque estava mal, com febre que não passava. O conselho que deixo a todos é para que se cuidem, pois só quem passa por isso sabe do que estou falando”, disse a paciente.

Como acontece em cada alta do Hospital Municipal, a paciente celebrou a volta para a casa com toda a equipe técnica e sob aplausos de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. “Somamos mais uma vitória, mais uma conquista”, destacou a enfermeira responsável pela ala, Karin Aline Zilli.

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck possui 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 50 de enfermaria para pacientes com o novo Coronavírus. Na segunda-feira (18) foi inaugurada a primeira Unidade de Terapia em Doenças Infecciosas, com 12 modernos leitos que também poderão ser utilizados como UTI para pacientes com a Covid-19.