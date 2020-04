Paciente com suspeita de covid-19 morre no HUOP

A direção do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) comunicou o falecimento de mais uma paciente com suspeita de covid-19 na manhã desta segunda-feira (20).

A paciente tinha 45 anos e foi encaminhada a unidade hospitalar no sábado (18), em estado grave, e evoluiu a óbito nesse domingo (19). Foi coletado o exame e enviado ao Lacen (Laboratório Central do Paraná), que deve confirmar ou descartar a doença. A paciente foi atendida com todas as orientações e precauções repassadas às equipes do Huop.Cascavel tem 64 casos confirmados da covid-19.