Ossada encontrada pode ser da nora do suspeito preso, diz DH

A ossada encontrada em Rio do Salto, área rural de Cascavel na madrugada desta quinta-feira (19), pode ser de Oracilda Aparecida Rodrigues, 28 anos, nora do suspeito do crime, segundo a Delegacia de Homicídios.

A informação de que uma ossada estaria em uma propriedade rural no interior de Cascavel chegou à Polícia Civil depois de o suspeito do crime ter sido detido por violência doméstica na noite de ontem (18).

Após diligências, a ossada foi localizada e uma testemunha deu detalhes sobre uma nova tentativa de ocultação do material. “O autor do crime teria voltado ao local ontem mesmo e desenterrado o corpo, já em adiantado estado de decomposição, quebrado os ossos em pequenos fragmentos e colocado fogo, numa tentativa de acabar com qualquer prova ou vestígio do crime”, conta a delegada responsável pelo caso, Raísa Vargas.

Uma pessoa acompanhou o suspeito até o local, mas ele teria dito que iria buscar mandioca e só quando chegou lá descobriu que se tratava de ocultação de cadáver.

A polícia afirma que a testemunha não teria ajudado na ação, apenas presenciado.

O crime

A Delegacia de Homicídios acredita que o crime teria acontecido em abril de 2018. “Com base nos depoimentos já colhidos, acredita-se que ela tenha sido morta no ano passado. Outro fato que chama a atenção é que o suspeito teria coagido pessoas na época a dizer que Oracilda teria fugido de Cascavel e deixado o filho, na época com seis meses, para trás”, afirma Raísa.

A vítima teria sido morta com golpes na cabeça.

A ossada deve passar por exame de DNA para comprovar se é mesmo de Oracilda.

O suspeito foi detido em flagrante por ocultação de cadáver e negou todas as acusações.

Reportagem: Cláudia Neis