Operação policial combate crimes ambientais no Rio Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Nesta quinta-feira (06), a Polícia Federal e a Força Nacional realizaram uma operação de patrulhamento e combate a crimes ambientais ao longo do Rio Iguaçu, no trecho compreendido entre os municípios de Realeza/PR e Capanema/PR.

Durante todo o dia foram navegados mais de 60 km, sendo localizados e destruídos dois acampamentos clandestinos e 6 embarcações usadas na pesca predatória. Além disso, foram apreendidos anzóis de espera e rede de pesca que estavam escondidos dentro da área de preservação.

Foi encontrado um animal silvestre, morto a tiros por caçadores, demonstrando a necessidade de novas operações de combate aos crimes ambientais naquela área.