Operação Integrada apreende pneus contrabandeados

Policiais Federais e Militares da Marinha e Força Nacional apreenderam na madrugada dessa sexta-feira (21), uma embarcação com pneus contrabandeados e um homem de origem paraguaia em Foz do Iguaçu.

A prisão aconteceu durante uma ação integrada de policiamento embarcado nas imediações da favela do Jupira, em Foz do Iguaçu. Os policiais abordaram uma embarcação de madeira carregada com seis pneus de caminhão vindos do Paraguai, e conduzida por um homem de nacionalidade paraguaia.

A embarcação, a carga e o homem paraguaio foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal.