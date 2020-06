Operação Flagellum: caminhão carregado com R$ 750 mil em cigarros paraguaios é apreendido em Guaíra

Durante a Operação Flagellum, por volta da meia noite de domingo (7), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu uma denúncia de que havia um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai dentro da cidade de Guaíra.

Os policiais deslocaram e conseguiram localizar o veículo. Ao perceber a chegada da equipe o condutor saltou do veículo, que continuou em movimento e acabou colidindo contra o muro de uma residência. Foram realizadas buscas no local, porém o condutor não foi encontrado. O caminhão encontrava-se carregado com aproximadamente 150 mil maços de cigarros, com valor estimado em R$ 750 mil. A Polícia Militar foi acionada a fim de fazer o Boletim de dano causado ao patrimônio de terceiros.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Guaíra. A PRF ressalta a importância da participação da sociedade, que poderá fazer contato pelo telefone 191 para emergências ou para denúncias.