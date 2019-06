Operação Dasos: Traficantes de Cascavel eram comandados por preso em Piraquara

Cascavel – A Polícia Civil prendeu nessa sexta-feira (31) 13 pessoas e apreendeu um rapaz de 17 anos durante a Operação Dasos, que investiga uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas no Bairro Floresta, zona norte de Cascavel. O que chama atenção é que todo o esquema era comandado por um preso da Penitenciaria Estadual de Piraquara, auxiliado pela esposa, que administrava o negócio. “Quando iniciamos a investigação em fevereiro, o chefe do grupo estava preso na PEC [Penitenciária Estadual de Cascavel] e depois foi transferido para Piraquara, mas o ‘trabalho’ continuou o mesmo. Ele se comunicava por diversos meios – que não vamos divulgar agora – com a esposa, que mora aqui, em Cascavel, passava as ordens para ela, que as repassava aos demais integrantes, e recolhia o dinheiro arrecadado com a venda das drogas”, detalha o delegado do GDE (Grupo de Diligências Especiais) Thiago da Silva Teixeira.

Plantão da droga

Outro fato que chamou a atenção da polícia é a organização de trabalho dos traficantes. “Eles tinham uma escala certa de trabalho. Tudo funcionava por esquema de plantão, cada um tinha dia e horário para trabalhar no ponto de venda”, afirma o delegado Thiago.

O grupo era responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Floresta. De acordo com a polícia, eles vendiam apenas pequenas quantidades, ou seja, diretamente para usuários e não para outros traficantes, e escolheram o bairro por ser o local onde moram. Inclusive, o nome do bairro deu origem ao nome da operação, Dasos, que significa floresta em grego.

Além da venda, o grupo também agia para levar drogas para as penitenciárias e para a Cadeia Pública de Cascavel, já que outros integrantes do grupo foram presos em flagrante durante a investigação.

A entrada dos produtos era feita com mulheres que visitavam os presos, e diversas delas foram flagradas com drogas.

Prisões

Cerca de 90 policiais civis participaram do cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em Cascavel e na Região Metropolitana de Curitiba. Quatro pessoas foram presas em flagrante durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Três deles já tinham mandados de prisão preventiva expedidos, enquanto um deles e o rapaz de 17 anos apreendido não constavam na lista da polícia.

Além de drogas foram apreendidos celulares e dinheiro, tanto em Cascavel quanto em Piraquara.

O grupo deve responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico e aliciamento de menores.

O preso apontado como chefe do grupo cumpre pena por diversos crimes, inclusive homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os outros investigados também já têm passagens por homicídio, roubo, trafico, posse de arma de fogo, receptação e furto.

O valor arrecadado com as atividades do grupo ainda será apurado. As investigações seguem para identificar se existem mais integrantes da organização criminosa.

Reportagem: Cláudia Neis