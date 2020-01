Operação Container: Traficante internacional de armas é preso na Costa Oeste

Santa Helena – Um traficante internacional de armas foi preso pela Polícia Federal nessa quarta-feira (15) na casa onde mora, em Santa Helena. A ação foi realizada pela PF de Foz do Iguaçu em apoio à PF do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Container, que investiga o funcionamento de um esquema internacional de armas e munições no estado carioca.

O preso no Paraná é um dos principais alvos da operação. Ele era investigado por articular o esquema criminoso em torno do tráfico.

No total, foram expedidos 17 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, em Foz do Iguaçu foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois de prisão.

O balanço final da operação não foi divulgado pela PF até o fechamento da edição.