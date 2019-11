Ônibus com destino a São Paulo é retido na BR-277

Na noite desta terça-feira (05), uma ação conjunta entre agentes da Receita Federal, BPFron e Polícia Rodoviária Federal resultou na retenção de um ônibus carregado com mercadorias estrangeiras.

A ação ocorreu na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu-PR, por volta das 21h30. Durante a fiscalização, os agentes encontraram, no bagageiro do veículo, várias mercadorias oriundas do Paraguai sem comprovação de importação regular.

Apenas 13 passageiros estavam no veículo que seguiria para São Paulo.

O veículo foi lacrado e encaminhado à Receita Federal em Foz do Iguaçu para verificação legal. O motorista e passageiros foram liberados, porém serão enviadas Representações Fiscais para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos. Estima-se que o valor total das mercadorias seja de R$ 250 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

As ações fazem parte da Operação Hórus que é realizada de forma integrada pela Receita Federal, Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e Exército Brasileiro.

A Operação Hórus faz parte do Programa VIGIA, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transfronteiriços. Estima-se que a cadeia criminal do contrabando de cigarros envolva mais de 20 crimes, como corrupção, tráfico de drogas e de armas, roubo de veículos e de cargas, além de crimes violentos como homicídios e latrocínio.

A iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.