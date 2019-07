Oito meses à espera de justiça

Há oito meses a vida de Márcia Batista se transformou. Em meio à dor, outro sofrimento: a espera de que o culpado pela morte do filho Gabriel Batista de Souza, de 21 anos, seja preso e pague pelo crime. “Tudo o que nós queremos é que essa pessoa pague pelo que fez e não venha a matar mais ninguém. Meu filho já se foi, é muito triste isso, mas o culpado tem que pagar”, pede, emocionada.

Gabriel foi morto no dia 1º de novembro do ano passado com uma facada no peito, no Bairro Periollo, perto da casa da mãe, em Cascavel. Imagens do suspeito do crime chegaram a ser divulgadas pela polícia, mas até agora ninguém foi preso.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel afirma que não há novidades em relação às investigações.