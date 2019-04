Oito em cada dez paranaenses vão comprar presentes para as mães

Curitiba – Segundo a sondagem realizada pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), a disposição dos paranaenses em presentear neste Dia das Mães é 9% maior com relação ao ano passado. O percentual de consumidores que pretendem comprar um presente é de 79,6% nesse ano, ante 73,8% em 2018.

Os que não comprarão presentes correspondem a 17,8%, e 2,6% ainda não sabem se vão comemorar a segunda maior data do comércio varejista comprando alguma lembrança para a mãe. Os motivos das respostas negativas foram a ausência da figura materna, a falta de condições econômicas ou o desemprego.

Tipo de presente

A principal aposta dos filhos para agradar as mães será em roupas, bolsas ou calçados, com 44,7% das intenções de compra. Perfumes e cosméticos corresponderão a 17,9% dos presentes, além de joias, bijuterias ou acessórios, com 9,7%. Outros 4,7% preferem dar valores em dinheiro, para que a própria mãe compre algo de seu agrado. Também foram mencionados outros tipos de presentes, tais como eletrodomésticos ou objetos de decoração (4,7%), livros (2,3%), viagens (1,6%) e tablets ou celulares (1,6%). Os que estão indecisos somam 10,5%. Outros presentes, tais como flores, jantares, almoços e chocolates foram mencionados por 2,3% dos consumidores.

Valor do presente

O tíquete médio do presente neste ano será de R$ 125,71 e ficará 21% acima do ano passado. Este é o maior tíquete médio já registrado pela Fecomércio PR.

O preço baixo é o principal motivador de compra, apontado por 46,1% dos consumidores. Em seguida a qualidade no atendimento do vendedor, com 15,6%.