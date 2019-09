O que mudou em Flamengo e Palmeiras desde o último duelo no Brasileirão

Neste domingo, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã, em confronto importantíssimo para a briga pela liderança do Brasileirão. O cenário não é tão diferente do que envolveu o último duelo entre as duas equipes, no ano passado. No returno do Brasileiro de 2018, o empate por 1 a 1 freou as chances de recuperação do Flamengo e encaminhou o título para o Palestra Itália.

Cerca de dez meses depois, os times se reencontram em situação parecida. Dentro de campo, porém, muita coisa mudou. Pelo menos para um lado deste duelo. O Flamengo reconfigurou a espinha dorsal de seu time com algumas das principais contratações do futebol brasileiro. Já o Palmeiras, campeão de dois dos últimos três Campeonatos Brasileiros, quase não alterou a base de seu time, que mais uma vez faz grande campanha no nacional.

Na ocasião, o Flamengo foi a campo com: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuellar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vitinho; Uribe. Dos 11 que começaram a partida, cinco já nem estão mais no clube. Dos que ficaram, poucos mantiveram o status de titular. Cuellar, Arão e Everton Ribeiro têm grandes chances de iniciar o jogo deste domingo.

O técnico Dorival Júnior, que também não treina mais o Flamengo, acionou Diego Ribas, Marlos Moreno e Geuvânio ao longo da partida. Os últimos dois foram negociados ao fim da temporada passada.

Tantas mudanças em um curto espaço de tempo podem prejudicar o entrosamento da equipe, mas os reforços não poderiam ter encaixado melhor no Flamengo. O quarteto defensivo todo foi contratado em 2019: Rodrigo Caio chegou no começo do ano, enquanto Rafinha, Marí e Filipe Luís desembarcaram no Rio de Janeiro na janela de inverno. O trio de ataque formado por Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Giorgian De Arrascaeta soma 26 gols e 9 assistências no Brasileirão.

O Palmeiras, por outro lado, quase não mudou a base de seu time. Dos 11 titulares na partida do ano passado, no Maracanã, somente o venezuelano Alejandro Guerra não permanece no clube. A equipe titular passou por algumas mudanças pontuais. Craque do Brasileirão de 2018, o atacante Dudu continua como principal referência do Verdão.

Apesar de não ter perdido muitos jogadores do time do ano passado, o Palmeiras não ficou para trás na hora de reforçar seu plantel. Com elenco recheado, o Verdão mantém um grupo nivelado de jogadores e não se furta a trocar as peças na equipe titular. Por isso, apesar de ter menos mudanças com negociações, o Palmeiras também viu seu time mudar bastante do ano passado para cá. Do time esperado para este domingo, apenas quatro nomes devem se repetir na súmula.

Novo confronto direto

Válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o clássico entre Flamengo e Palmeiras teve ares de decisão em 2018. Vice-líder do campeonato, o Fla começou a partida a quatro pontos do Palmeiras, que ocupava a primeira posição. Com o empate por 1 a 1, a torcida rubro-negra deixou o Maracanã frustrada. Nas rodadas seguintes, o Verdão encaminhou o seu décimo título brasileiro.

Bem mais cedo este ano, o encontro se repete com a situação basicamente inversa. Com 33 pontos, o Flamengo é o líder do Brasileirão e tem uma vantagem de três pontos sobre o Palmeiras, que tem um jogo a menos e ocupa a terceira posição. Uma vitória no Maracanã pode recolocar o Palmeiras entre os primeiros colocados. Já o Flamengo pode se distanciar ainda mais do Alviverde na luta pelo título brasileiro.

Menos de um ano se passou, muita coisa mudou, mas uma coisa é certa: assim como em 2018, teremos um jogaço no Maracanã. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras espera ansiosa pelo seu mais novo capítulo.