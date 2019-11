O Imperador é a carta Tarot que rege 2020

Depois de um ano de tantas decisões, em que novos rumos políticos se desenham para o Brasil e de sérias alterações sociais, financeiras, ambientais e pessoais ao redor do planeta, nada melhor do que passar tudo a limpo o quanto antes. Com o Tarot é possível saber de antemão o que será exigido, oferecido e cobrado de cada um de nós em 2020.

É assim que encaramos cada novo ano que entra: como uma possibilidade de renovação dos desejos, das atitudes e das esperanças sobre aquilo que queremos ou temos que fazer.

Em 2020 será frequente vivenciar momentos de reformulação de ideias, conceitos, práticas e condutas, já que tendem a surgir ou ressurgir novas frentes de liderança, estratégias sensatas e reorganização das leis, da sociedade e, a nível pessoal, das intenções e das atitudes.

O Imperador prenuncia estabilidade emocional e força para gerenciar um relacionamento, mas todo o cuidado será pouco no que diz respeito à maneira de cultivar e demonstrar afeto. Este arcano simboliza uma postura extremamente racional e até mesmo pouco dada a demonstrações de carinho, como se só a lógica, a seriedade e a certeza contassem para o amor dar certo.

De acordo com o Tarot de 2020, nesse ano será importante considerar o movimento do corpo físico com mais frequência. O Imperador simboliza estabilidade material e também normalidade do funcionamento dos órgãos e dos sentidos, mas todo cuidado é sempre pouco.

Para quem está trabalhando, o arcano regente de 2020 aponta para prováveis promoções, aumento de salário ou mesmo para o aperfeiçoamento e maestria em seu próprio ofício, como a formação em cursos de especialização. É um período importante para quem se dedica realmente ao que faz, já que esse arcano do Tarot, que é o rei de todos os reis, concede a clara noção de quem e é e do que se faz.

O mais prudente em 2020 é andar com a cabeça erguida, sem tanto medo, mas lembrando de que há muita gente ao nosso redor. E cada pessoa, próxima ou distante, tem suas guerras internas e externas acontecendo todos os dias.

Fonte: Personare