Números do coronavírus estabilizam em Umuarama

A Saúde de Umuarama investiga apenas sete casos de pacientes com suspeita de coronavírus na cidade. A informação foi confirmada ontem (1º) ao final da tarde, através do boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. O número de pessoas infectadas permanece estável. Apenas dois casos continuam confirmados e 61 foram descartados entre os 70 casos que foram registrados e colocados em investigação. Apenas sete pessoas permanecem sendo monitoradas.

Os números divulgados pela Secretaria de Estado não batem com os registros feitos pelo município.

De acordo com o prefeito Celso Pozzobom, a Saúde Municipal acompanha atualmente 41 casos, sendo que um deles é de uma pessoa que permanece em isolamento na enfermaria, dois casos de pessoas que estão em Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) e ainda aguardam resultados de exames, além de dois casos que foram caracterizados como coronavírus.

“Diariamente estamos acompanhando estas pessoas para não perder o controle. Exames estão chegando mais rápido e isso poderá nos dar um parâmetro de como está o andamento da doença na cidade”, comentou Pozzobom, em seu pronunciamento diário, ontem pela manhã na página do Facebook da Prefeitura.

Velocidade da contaminação

O prefeito comparou o quadro da evolução doença na cidade com a evolução apresentada em Maringá (município localizado a 170 quilômetros de Umuarama), no período de uma semana apenas. No dia 24 de março a Saúde daquele município registrava apenas quatro casos de pacientes em isolamento domiciliar e no dia 31, já estava com 306 casos acompanhados nas residências.

Maringá registrava ontem 10 casos confirmados de pessoas infectadas com a covid-19 e duas mortes foram causadas pelo coronavírus, além de manter 26 pacientes sob investigação.

O prefeito pede cautela às pessoas quando tiveram que sair às ruas durante o período de isolamento. “As pessoas que precisam trabalhar devem seguir as normas de higiene para não espalhar o vírus”, lembrou, ressaltando que gradativamente pretende reativar as atividades comerciais no município. “Vamos seguir os critérios e cada vez menos pessoas serão infectadas, pretendemos liberar os setores da economia com mais rapidez. O isolamento segue até segunda-feira (6) com certeza. Queremos liberar também as feiras do produtor, mas mesmo assim precisamos ter cautela. Vamos nos preocupar com nossos idosos e com as crianças, mantendo-as recolhidas e fazendo a contenção com aquilo que temos de suporte”, encerra o prefeito.