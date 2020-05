Número de casos de covid-19 em Cascavel sobe para 116

Cascavel registtrou mais três casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O município agora conta com 116 casos do novo coronavírus segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde desta sexta-feira (15).

Dos casos positivos, 102 foram diagnosticados por exame laboratorial, nove por teste rápido e cinco por teste clínico-epidemiológico e 27 casos aguardam o resultado dos exames.

314 pessoas estão em monitoramento com sintomas no município e 378 casos foram descartados com exame e 53 por teste rápido. Já foram liberados do isolamento domiciliar 4.720 pacientes.

Clique aqui e leia o Boletim Informativo do dia 15-05-20