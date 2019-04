Número de acidentes cai, mas mortes aumentam durante a Páscoa em estradas estaduais

De acordo com balanço do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o número de acidentes nas estadas estaduais durante o feriado de Páscoa caiu 24,69% na comparação com o mesmo feriado do ano passado, assim como o número de feridos, com redução de 25,68%. Já o número de óbitos subiu de seis para 11. A fiscalização foi reforçada desde as 14h de quinta-feira (18) até as 23h59 deste domingo (21).

Durante os quatro dias de operação foram registrados 61 acidentes, sendo quatro atropelamentos, com 55 pessoas feridas e 11 mortes, além de quatro prisões por embriaguez ao volante. As fiscalizações das equipes policiais nos Postos Rodoviários e em pontos estratégicos resultaram em 1.551 autuações, 5.038 imagens por radar (flagrante de excesso de velocidade) e 1.198 testes etilométricos.

GRAVIDADE – Na sexta-feira (19), três acidentes em locais distintos resultaram em oito óbitos. A primeira situação, por volta de 3h30, foi uma colisão entre dois veículos na PR-323, entre Umuarama e Perobal, em que seis pessoas morreram. Uma pessoa também morreu em outro acidente, na mesma rodovia, em uma colisão frontal entre dois carros, na cidade de Paiçandu. Na PR-437, em Alvorada do Sul, ocorreu a morte de um motociclista após a queda do veículo.

Na comparação com a Páscoa de 2018, o número de acidentes caiu 24,69% (de 81 para 61) e o de feridos foi 25,68% menor (de 74 para 55). Houve também pequena queda na quantidade de autuações, de 2,94% a – foram 1.598 durante o feriado de Páscoa de 2018 e 1.551 neste ano.

No Litoral, o excesso de velocidade foi o destaque das fiscalizações. Na Páscoa de 2018 foram 555 imagens de radar geradas, contra 684 imagens neste feriado, um aumento de 23,24%. Neste ano, foram registrados dois acidentes na região, 113 autuações e 110 testes etilométricos. No mesmo feriado de 2018 houve cinco acidentes com oito feridos, 39 autuações e 12 testes etilométricos.