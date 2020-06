Novo decreto fecha igrejas por 15 dias e adota toque de recolher das 20h às 6h em Santa Helena

A Prefeitura de Santa Helena no oeste do Paraná decretou nessa quarta-feira (17), o Toque de Recolher das 20h às 6h como medida preventiva para conter o avanço da covid-19 no município. Atividades religiosas também foram suspensas por 15 dias no município.

De acordo com o decreto 251/2020 o toque de recolher é válido para todos os cidadãos sem justificativas. Somente os serviços de farmácias, clínicas e serviços de entregas podem funcionar até às 22h.

Caso haja descumprimento do toque de recolher, os munícipes podem responder criminalmente e sofrer sanções administrativas.

Outra medida sanitária que começa a valer é a suspensão por 15 dias de atividades religiosas, somente autorizado por mídia digital.

Ainda está proibido o atendimento presencial em bares, distribuidoras de bebidas, tabacarias, boates casas noturnas e outros. Nesse caso está permitido somente o atendimento em sistema de entrega no carro até às 20h. Todos os atendimentos noturnos de restaurantes e lanchonetes só podem ser feitos até às 22h por entrega ou entrega no carro até às 20h.

Confira abaixo o decreto na íntegra: