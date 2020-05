Novo coronavírus. Paraná tem recorde com 200 casos em apenas 24 horas

Cascavel – O boletim divulgado nessa quarta-feira (27) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) informou mais 200 casos de infectados pelo novo coronavírus no Paraná, o maior número já registrado pelo Estado em 24 horas. O recorde anterior havia sido registrado no último dia 21, com 193 confirmações. O total de pessoas contaminadas chega a 3.712.

As mortes de paranaenses em decorrência da doença somam 162, além de quatro pacientes que não residiam no Estado, foram diagnosticados e vieram a óbito no Paraná.

As três mortes mais recentes e confirmadas ontem (27) são de uma mulher de 74 anos que residia em Jaguariaíva e faleceu dia 25 de maio. Os outros dois pacientes faleceram nesta terça-feira (27): uma mulher, 59 anos, que morava em Londrina e um homem de 68 anos, que residia em Telêmaco Borba.

Na região oeste, o número de casos confirmados é de 666 e já são 15 óbitos em decorrência da covid-19.

Brasil ultrapassa 400 mil

Os números nacionais apontam para o crescimento ascendente da curva de contágio e principalmente de mortes. Nessa quarta-feira (27), as novas mortes registradas somaram 1.086, com total de 25.598 óbitos em decorrência da covid-19 no País.

As confirmações nas últimas 24 horas foram de 20.599 casos, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus no Brasil para 411.821 pessoas. Do total, 166.647 brasileiros já estão recuperados da doença.

Coronavírus oeste 27 05