Seis novas empresas se instalarão em Foz do Iguaçu nos próximos meses. A abertura dos envelopes com as propostas vencedoras das áreas no Distrito Industrial e Empresarial ocorreu no último dia, 30. A assinatura dos contratos deve ocorrer nos próximos dias.

Nesta nova licitação, na modalidade maior oferta, foram arrematados seis dos sete terrenos disponibilizados pelo Município. A maioria dessas áreas estava pendente de regularização e voltou para a prefeitura. Outras foram fragmentadas para atender a demanda de empresas de acordo com a atividade.

A expectativa é que sejam gerados 400 novos postos de trabalho com o início das atividades dessas fábricas. As vencedoras atuam no ramo de veículos elétricos, produtos têxteis, embalagens, distribuição de alimentos frios, distribuição de produtos industrializados e importação e exportação.