No Paraná, já são 281 pessoas recuperadas da Covid-19

Um terço dos pacientes que foram confirmados com o novo coronavírus no Paraná já estão liberados do tratamento. Os últimos dados da Secretaria da Saúde mostram que 281 pessoas estão recuperadas no Estado. São 125 pacientes em Curitiba e 156 nos demais municípios paranaenses.

É considerado recuperado o paciente que teve o teste do coronavírus confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) ou pelos laboratórios particulares credenciados e não apresenta mais os sintomas passados 14 dias após o início da doença.

O boletim divulgado na quinta-feira (16) pela Saúde confirmou 845 casos no Paraná, desde meados de março (13 pacientes não residem no Estado).

O número de recuperados também supera os de pacientes que estão internados no momento por causa da Covid-19, que hoje são 192 pessoas, somando Curitiba e os demais municípios.

PERFIL – Considerando apenas os dados da Secretaria de Estado da Saúde – em Curitiba, o controle é feito pela secretaria municipal – os pacientes recuperados têm de 8 a 90 anos de idade.

A faixa etária dos 30 aos 39 anos conta com o maior número de liberados do tratamento – 31% do total. Pacientes com mais de 60 anos são 25% dos recuperados.