No Dia dos Pais, médico faz alerta para a saúde do homem

A cultura brasileira ainda coloca os homens em uma posição de despreocupação com sua saúde e integridade física. O número de feridos em acidentes de trânsito, diagnósticos tardios de doenças, maus hábitos alimentares e a baixa procura por cuidados médicos comprovam que as mulheres são maioria na hora de cuidar da saúde.

Segundo a última pesquisa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 71,2% dos entrevistados haviam se consultado com um médico pelo menos uma vez no último ano. Sendo que, dessa porcentagem, 78% eram mulheres, contra 63,9% de homens.

No Mês dos Pais, o alerta para esse assunto é sempre uma boa maneira de orientar a população.

Um dos médicos parceiros do Itesc de Araranguá, o gastrocirurgião Rafael Osterman alerta que o descaso com a realização de consultas periódicas e exames é um dos principais fatores que geram diagnósticos de doenças em estágios mais avançados. “No caso dos homens, o câncer de pulmão e o de próstata se destacam por serem os mais frequentes, seguido pelo câncer colorretal [câncer de intestino]. O trauma, causado por acidentes, também é maior no público masculino, pois esse grupo se expõe mais à alta velocidade e à violência urbana”, comenta o especialista.

A prevenção sempre é o melhor caminho e é preciso que as famílias ajudem os homens em que convivem a fazer consultas anuais. “Existe um ditado que diz que ‘santo de casa não faz milagre’, então, por isso, é tão complicado a família ajudar na conscientização. Mas é preciso continuar falando, fazendo campanhas e conscientizando os homens da importância dos cuidados com sua saúde”, diz o médico.

A famosa cultura de “é melhor não saber” segue sendo a maior negligência no público masculino, conforme o médico. “A prevenção é o caminho menos doloroso, mais barato e com mais possibilidade de controlar determinadas doenças. Talvez nesse Dia dos Pais os filhos possam presentear seus heróis com aquilo que mais importa: a saúde. Converse com seus pais e procurem caminhos para facilitar o acesso à saúde. Esse sempre será o melhor presente”, complementa Osterman.

Dicas “básicas” para o homem viver mais e melhor

O Dia dos Pais chegou e não tem nada melhor do que comemorar este dia tão especial com nossos super-heróis. Os pais estão sempre correndo o dia inteiro para nos dar segurança e conforto, e muitas vezes eles se esquecem que precisam cuidar de si próprios.

Pesquisas feitas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que os homens cuidam de sua saúde menos que as mulheres, onde a estatística apontam que, de 100% das consultas médicas anuais, apenas cerca de 35% são de pacientes homens.

Confira dez dicas básicas de saúde para o homem, para que o papai possa ter uma vida muito mais saudável para curtir seus filhos.

Evite ingerir gordura trans

A gordura trans está presente principalmente nos produtos industrializados como fast foods, bolachas recheadas e sorvetes. Esse tipo de gordura pode ser muito prejudicial para a saúde, pois seu excesso pode causar o aumento do colesterol, o aumento da lipoproteína (concentração endoplasmática), além de afetar as veias arteriais levando o ser humano a ter infartos e derrame cerebral. Crie uma nova rotina alimentícia na sua vida, priorizando os alimentos orgânicos em vez dos industrializados. Prefira consumir alimentos à base de gorduras saudáveis como o ômega-3 e óleo de oliva.

Tenha uma boa noite de sono

Dormir bem durante a noite é o segredo para ter um dia mais produtivo. Quando você não tem uma boa noite de sono, seu corpo fica fadigado, além disso, você pode acarretar vários problemas para a sua saúde como dor de cabeça, estresse, depressão, problemas gastrointestinais e fraqueza. Por isso, se você não possui uma boa noite de sono por mais de três dias, é importante que procurar um especialista. Mas lembre-se: tudo deve ser feito sem exageros. O ideal é dormir cerca de oito horas por dia, desta forma, evite dormir além do que o necessário.

Esteja em dia com seus exames de rotina

Sempre há aqueles que dizem que “quem procura acha”, por isso nunca vão ao médico realizar os exames de rotina. Porém, é muito importante visitar um clínico geral pelo menos uma vez por ano para que ele possa estar fazendo um check up. Fazer exames de rotina pode identificar várias doenças precocemente, dessa forma, evitando problemas graves e realizando um tratamento antes do “probleminha” se tornar algo pior.

Não se esqueça do exame de próstata

A próstata é uma parte do corpo do homem localizada entre a bexiga e a pélvis, estando logo à frente do reto. Tem a função de produzir uma parte do líquido que forma o esperma, ajudando na proteção dos espermatozoides. Essa glândula, mesmo pequena, é responsável por mais de 2 milhões de casos de câncer só no Brasil. Por mais que o câncer de próstata seja mais comum em homens acima de 50 anos, existem casos em que esse problema ocorre em homens mais jovens, causando os mesmos efeitos. Sendo assim, esteja sempre em dia com seu exame de próstata e evite futuros problemas com o seu corpo.

Consuma mais tomate

Pode até parecer uma dica meio estranha, mas ela tem uma grande importância na vida do homem. A pigmentação do tomate ou licopeno estão presentes em cada célula da fruta e, quando ingerida pelo homem, ela se espalha pelo organismo chegando até a próstata. O licopeno interrompe a multiplicação sem fim que a próstata produz evitando então os riscos de câncer. Melhor do que comer o tomate em si é apostar no molho de tomate. Isso porque o calor libera o licopeno e ele fica mais fácil de ser absorvido pelo corpo.

Beba bastante água

O corpo do ser humano é 60% composto por água, por isso ela é muito importante na vida de todos. O ideal é beber cerca de dois litros por dia para que o corpo esteja sempre bem hidratado. A reposição de líquidos perdidos e a hidratação são essenciais para o bom desempenho, porém, sabemos que, muitas vezes, é muito difícil seguir essa recomendação à risca. Quando você não bebe a quantidade de água recomendada, pode acarretar problemas como a desidratação. Uma pessoa desidratada perde o desempenho diário e o apetite além de aumentar a concentração urinária e a fadiga.

Pratique Pilates

O Método Pilates é composto por movimentos tem por objetivo devolver e restaurar a saúde do ser humano, sendo elas condições de reabilitação ou até mesmo condições relacionadas à melhoria da qualidade de vida. Garante diversos benefícios tanto no corpo quanto na mente. Sendo assim, pode-se dizer que o Pilates atua como uma ferramenta de melhoria para o corpo como um todo, ajudando o indivíduo diariamente.

Quando você pratica Pilates, os exercícios serão direcionados conforme suas vontades e necessidades podendo ser elas: emagrecimento, reabilitação, melhora da condição física, bem-estar e afins.

Evite o alcoolismo e o tabagismo

O tabaco e o alcoolismo são responsáveis por cerca de 6 milhões de morte em todo o mundo. Quando você ingere algum desses componentes, seu corpo está sujeito a diversas patologias como câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, ulcera, problemas gastrointestinais, cirrose e outros. Sendo assim, evite bebidas alcoólicas e o tabagismo para que você não tenha problemas futuramente.

Leve a vida “numa boa”

Com tanta responsabilidade e afazeres no dia a dia, é normal que o ser humano fique estressado. Quando você se estressa, seu corpo fica fadigado, sua mente fica dispersa e você não consegue fazer nada com tanta convicção. Por isso, leve a vida “numa boa”, mesmo que às vezes seja difícil! Dedique um tempo para si, realize mais passeios, fique com a família, tenha algum hobby, faça algo que você realmente gosta.

Fonte: Revista Pilates