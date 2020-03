Na contramão do Paraná, Umuarama não registra casos Febre Amarela

O boletim epidemiológico do sarampo divulgado na quinta-feira (5) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 16 novos casos confirmados da doença desde a última atualização, em 19 de fevereiro. No total, são 891 casos confirmados em 42 cidades, desde 29 de agosto do ano passado. Outros 1820 pacientes estão em investigação no Estado. Em Umuarama e, em toda a área compreendida pela 12ª Regional de Saúde não foi registrado nenhum caso.

O secretário da Saúde, Beto Preto, destaca a importância do alcance vacinal para o bloqueio da doença. “Estamos em campanha, precisamos ampliar a imunização contra o sarampo. Esta é a forma de nos blindarmos contra essa doença que parece simples, mas não é”. Ele alerta quem ainda não está imunizado. “Se ainda não tomou a vacina, vá até uma das 1852 salas de vacinação nas unidades de saúde e faça hoje, faça já, o quanto antes melhor. Você se protege e protege outras pessoas”.

De acordo com o boletim desta quinta, 468 casos confirmados são de pessoas de 20 a 29 anos – são os chamados jovens adultos. Esta é a faixa etária com maior ocorrência e também o foco da campanha. “Muitas destas pessoas não sabem se foram ou não vacinadas. Sendo assim, a indicação é a vacinação. Não há problema receber mais de duas doses, a vacina não faz mal à saúde”, reforça Beto Preto.

Vacinação

As crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias também devem ser vacinadas. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose. A Campanha Nacional de Vacinação teve início em 10 de fevereiro e segue até 13 de março. “Entre 20 e 29 anos, aqui em nosso Estado, a pessoa deve receber uma dose da vacina como reforço, mesmo que já tendo duas doses da tríplice viral”, ressalta o secretário.

Não há casos confirmados ou em investigação na 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 21ª e 22ª Regionais de Saúde.