Museu Oscar Niemeyer oferece oficinas artísticas virtuais para fazer em casa

O Museu Oscar Niemeyer retoma a partir desta quarta-feira (08) as oficinas artísticas gratuitas, mas agora em versão virtual, para que possam ser feitas em casa. As práticas serão divulgadas sempre às quartas e domingos, nas redes sociais do MON, em posts com as instruções para realização.

As atividades são relacionadas a obras do MON e algumas delas são propostas pelos próprios artistas do acervo. As práticas foram selecionadas para que os participantes possam usar materiais que tenham em casa, em momentos de descontração e diversão com a família.

O museu conta ainda com seis exposições que podem ser vistas na íntegra, virtualmente, no Google Arts & Culture. São elas: Luz ≅ Matéria; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses; Nos Pormenores um Universo – Centenário de Vilanova Artigas; Irmãos Campana; Não Está Claro até que a Noite Caia”, da artista Juliana Stein, e Circonjecturas, do artista Rafael Silveira.

CORONAVÍRUS – O Museu está temporariamente fechado para o público, atendendo ao decreto estadual nº 4.230, que determina o fechamento dos espaços culturais do Governo do Paraná – museus, bibliotecas e teatros – e suspende os eventos artísticos e culturais, como forma de prevenção da transmissão do novo coronavírus.