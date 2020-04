Município de Londrina convoca médicos e profissionais de enfermagem

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou o resultado final da Chamada Pública nº 001/2020, por meio da qual estão sendo contratados, temporariamente, médicos plantonistas (clínico geral e pediatra) e auxiliares de enfermagem.

Após apresentarem toda a documentação exigida, foram classificados 28 clínicos gerais e dois pediatras, além de 131 auxiliares de enfermagem. O contrato temporário será de 30 dias, prorrogável por igual período, conforme o acompanhamento dos serviços e das necessidades do Município.

Enfermagem– Também foi publicada, na terça-feira(14), a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado, aberto pelo Edital nº 023/2020, para a contratação de profissionais de enfermagem. Por meio do Edital nº 025/2020, foram convocados 22 candidatos para a vaga de enfermeiro. Este edital também traz a lista de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que foram desclassificados neste processo, por desistência ou descumprimento do edital de origem.