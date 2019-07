Uma mulher de 26 anos procurou a polícia na tarde de ontem afirmando ter sido ferida por uma seringa em uma casa noturna de Cascavel. A jovem disse que estava no local a trabalho e que o ferimento aconteceu na região do quadril. Por conta do risco de contaminação do ferimento, ela precisou fazer uso de medicamentos indicados para situações de exposição a risco. O caso vai ser investigado.