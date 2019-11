Mulher é estrangulada no caminho para o trabalho

Reportagem: Cláudia Neis

Juvinópolis – A Delegacia de Homicídios de Cascavel está investigando a morte de Margarida Corrêa Ferreira, 48 anos. Ela foi encontrada morta no caminho que fazia entre a casa dela e o ponto de ônibus, em Juvinópolis, distrito de Cascavel. A morte aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (11), já que familiares afirmaram que ela trabalhava em um frigorífico em Cascavel e saía para trabalhar por volta das 03h.

O IML (Instituto Médico Legal) confirmou que a causa da morte de Margarida foi estrangulamento.

O objeto utilizado foi um cinto de tecido, não foi informado se ele pertencia à vítima ou foi levado até o local pelo autor do crime. O IML informou ainda que havia outros sinais de violência pelo corpo da vítima, mas não informou quais seriam e pelo que teria sido causados, apenas que indicam possível luta corporal com o assassino. A possibilidade de violência sexual foi descartada no laudo do Instituto.

O corpo foi liberado à família ainda na tarde dessa segunda-feira (11). No registro feito pelo IML, Margarida conta como solteira e mãe de quatro filhos.

A Polícia Civil não divulgou informações oficiais sobre o caso, apenas informou que diligências estão sendo feitas na região em busca do autor. A possibilidade de feminicídio não está descartada.