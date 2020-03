MP pede abertura de inquérito policial para investigar se tenista desrespeitou isolamento domiciliar

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Estado, requisitou a instauração de inquérito policial para apurar a conduta do atleta profissional (tenista Thiago Wild), que teria descumprido o protocolo indicado para pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

O atleta, que possui familiares no Município, estava no Rio de Janeiro, com sintomas de contaminação, e foi visitar a família em Marechal Cândido Rondon enquanto aguardava o resultado do exame para confirmação do contágio pelo vírus. Na terça-feira (24) ele anunciou nas redes sociais que seu exame teve resultado positivo para o coronavírus.

Tendo em vista que o atleta, nesse meio tempo, teria mantido contato com diversas pessoas sem manter o isolamento domiciliar, o MPPR considerou que ele pode ter cometido crime contra a saúde pública, razão pela qual solicitou a investigação policial.

Crimes

O inquérito apurará a prática dos crimes de desobediência e infração de medida sanitária preventiva, previstos no Código Penal (artigos 268 e 330), que podem resultar na aplicação de sanções como detenção e multa. Com a medida, o Ministério Público do Paraná destaca que o desrespeito às orientações das autoridades sanitárias, além de representar um risco à saúde própria e da comunidade, pode resultar em responsabilização criminal.