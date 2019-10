Motorista morre em acidente na BR-277 em São Miguel do Iguaçu

Um homem de 46 anos, morador de São Miguel do Iguaçu, morreu em um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (14) no KM 685,7 da BR-277 em São Miguel do Iguaçu.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta da 0h45. Chovia no local. Os veículos eram um Corolla e um Gol.

O Gol seguia na frente e foi atingido na traseira pelo Corolla que ficou bastante danificado, saiu da pista e foi parar no meio da mata. O motorista do Corolla não resistiu aos ferimentos e morreu no local.