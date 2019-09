Motorista fica em estado grave em acidente entre carro e carreta

O motorista de um veículo VW Gol ficou em estado grave após colidir contra uma carreta na noite desse sábado (21) no km 423 da BR-277 em Cantagalo.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo VW Gol apresentou pane mecânica e o condutor parou o veículo sobre a via. Uma carreta que seguia no mesmo sentido do veículo não conseguiu frear a tempo e colidiu contra o veículo acertando o motorista do carro.

No veículo haviam duas crianças que não se machucaram. A terceira faixa da rodovia ficou interditada para remoção do Gol.