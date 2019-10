Motorista embriagado é preso durante Operação Padroeira 2019

No início das fiscalizações nas rodovias estaduais na “Operação Padroeira 2019”, realizada pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) uma motorista de 43 anos foi preso por dirigir embriagado, na PR-495 no distrito de São Clemente, em Santa Helena. A prisão aconteceu após o condutor bater o veículo Chevette, em uma cerca. O motorista teve ferimentos leves e foi submetido ao exame etilométrico, devido ao estado físico em que se encontrava, sonolento e exalando cheiro etílico, no exame constatou-se que o homem ingeriu 0,74 Mg/L de álcool.

Assim o condutor foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena. O veículo foi encaminhado ao Posto Policial Rodoviário de Marechal C. Rondon, por constar débitos junto ao Detran/PR no valor de 4 mil e setecentos reais.

Operação Padroeira 2019

A Operação Padroeira 2019 começou nesta sexta-feira e segue até as 23h59 min de domingo (13). As fiscalizações foram intensificadas devido ao feriado religioso em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) no dia 12 de outubro.

Os trabalhos a serem desenvolvidos compreendem a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo e também a atuação repressiva mediante operações programadas com o radar e com o etilômetro, além de ações que visam fiscalizar ultrapassagens irregulares, uso do cinto de segurança, uso da cadeirinha e uso do farol baixo, objetivando reduzir o índice de acidentes e infrações cometidas pelos usuários de nossas rodovias e garantir uma viagem segura e tranquila a todos.

Orientações: Cuidados com a documentação e condições do veículo; Respeitar as leis e sinais de trânsito; Usar o cinto de segurança; Usar equipamento adequado para o transporte de crianças; Usar o farol baixo ligado; Evitar ultrapassagens em lugares proibidos ou com pouca visibilidade; Respeitar o limite de velocidade da via; Não ingerir bebida alcoólica.

Caso alguém necessite do atendimento do Batalhão de Polícia Rodoviária, ou se depare com acidentes e situações suspeitas nas rodovias estaduais, basta fazer contato com o número de emergência do BPRv 198.