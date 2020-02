Motorista embriagado bate em carro estacionado em Umuarama

O motorista de um GM Corsa Sedan foi detido por policiais militares na tarde desta segunda-feira (10), depois que se envolveu em um acidente de trânsito nas proximidades da praça dos Xetá em Umuarama. Foi constatado que ele estava em visível estado de embriaguez.

O acidente aconteceu na rua Silvério, atrás do mercado Santa Luzia. Depois da colisão, o motorista dormiu dentro do carro, mas antes, tentou comprar cachaça em bar nas proximidades.

A colisão foi contra um Gol, cor prata, que estava estacionado e sem ninguém em seu interior. Testemunhas relataram que o motorista do Corsa desembarcou e uma rápida discussão aconteceu entre ele e os proprietários do Gol. Quando o autor do choque seguia até um bar na esquina e tentava comprar cachaça, mas o proprietário não fez a venda. Em seguida ele retornou ao carro e tentou dar a partida, mas a chave foi retirada por populares que também acionaram a Polícia Militar. O veículo foi retirado do meio da rua para evitar acidentes. E, enquanto a Polícia Militar não chegava, o homem entrou no Corsa e dormiu.

Os policiais ainda tentaram acordar o motorista, que falou algumas palavras e voltou a dormir. Uma equipe do Samu fez a avaliação de saúde do condutor e depois o encaminhou ao hospital.

O condutor embriagado tem cerca de 55 anos e trabalha como pedreiro. O Corsa foi guinchado ao pátio do 25º Batalhão da PM e o Gol danificado permaneceu no local sendo entregue aos proprietários.