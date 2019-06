Motociclista morre em acidente no Trevo Guarujá em Cascavel

Um motociclista morreu em um grave acidente na madrugada deste sábado (15), em torno das 00:00 no km 594 da BR 277. A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel foi mobilizada para atender um grave acidente, do tipo colisão frontal entre uma motocicleta e um automóvel.

Na motocicleta, o condutor de 39 anos, que seguia no sentido Foz do Iguaçu/Curitiba, teria invadido o fluxo oposto de circulação e colidiu violentamente contra um automóvel, o que ensejou a sua morte no local.

No automóvel, um condutor de 27 anos, sua esposa (que sofreu alguns cortes e escoriações) e uma criança que fazia uso adequado da cadeirinha e nada sofreu com o forte impacto.

O condutor do automóvel não possuía habilitação e ao ser submetido a teste com etilômetro, acusou a presença de álcool – 0,21Mg/L, não suficiente para caracterização de crime de embriaguez ao volante – 0,34mg/L no aparelho, ficando este à disposição da autoridade policial e judiciária, que investigarão a sua responsabilidade no acidente. Várias outras equipes do Siate e da Ecocatartas foram mobilizadas. O trânsito foi controlado, sendo proporcionado a sua fluidez até a chegada do IML.