Moradores de Toledo e Itaipulândia são presos com maconha em Mandaguari

Um morador de Toledo e outro de Itaipulândia foram presos na BR-376 em Mandaguari pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) entre a tarde de domingo (26) e a madrugada de segunda (27), transportando maconha. As abordagens resultaram na apreensão de 402 quilos de maconha que seriam entregues em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Por volta do meio-dia deste domingo (26), agentes da PRF abordaram um motorista de 47 anos, que conduzia um GM Vectra. Já na abordagem os policiais observaram grande quantidade de maconha no banco traseiro e no porta-malas. O motorista, que reside em Itaipulândia (PR), disse que retirou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e a entregaria na capital paulista.

Pela madrugada desta segunda (27), por volta das 1h40, policiais abordaram um motorista que conduzia um Fiat Uno. Diante do nervosismo do motorista, os policiais suspeitaram do homem e encontraram, no interior do carro e no porta-malas, 281 quilos e maconha. O traficante, de 37 anos, morador de Toledo (PR), disse aos policiais que retirou a droga em Toledo e a entregaria em Belo Horizonte. Aos policiais, ele apresentou uma CNH falsa, em que disse ter pago R$ 1,5 mil.

Diante dos fatos, os dois traficantes, as drogas e os carros foram encaminhados para a Polícia Civil em Mandaguari para o registro do crime de tráfico de drogas. Além do tráfico, o segundo motorista também responderá pelo crime de uso de documento falso.