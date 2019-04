Mooving: grande evento no Lago Municipal acontece neste sábado (27)

Em 1999, quando o Centro Universitário FAG começou as suas atividades, dois cursos foram ofertados: Educação Física e Pedagogia. Neste ano em que a história marca duas décadas há muito a ser comemorado.

As comemorações de Educação Física começarão neste sábado (27 de abril), com o Mooving FAG, grande evento que será realizado no Lago Municipal de Cascavel.

Durante a tarde de sábado (27), a Avenida Rocha Pombo, em frente ao Lago, será fechada para uma série de atividades voltadas a toda a família. Acadêmicos e professores do curso vão se alternar em diferentes ações, que contarão também com o apoio do Sesc, do Núcleo Setorial de Academias da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) e da Prefeitura de Cascavel.

Entre as 13h e as 18h vão acontecer as Oficinas: Capoeira, Slackline, Atividades Circenses e Lutas. Das 15h às 18h serão realizadas as Super Aulas e Atividades de Palco: Jump Fit, Aula Aeróbica, Factor F, Treinamento Funcional, Top Ride, Mega Danz, Aula de Dança. No decorrer da tarde, vão acontecer também: Jogos da Cultura Popular, Atividades Recreativas, Futebol Travinha, Minivôlei, Torneio de Basquete 3×3, Torneio de Vôlei de Areia Duplas. Apresentações de Hip Hop também prometem animar o público.

O Comboio da Cidadania, com as unidades móveis do Centro Universitário FAG, também vão marcar presença. Os cursos de: Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Ciências Biológicas e Educação Física vão realizar atendimentos gratuitos à população. Haverá ainda sorteio de brindes durante o evento.

De acordo com o coordenador de Educação Física do Centro FAG, Vitor Cesar Moreira, a intenção é incentivar a população a praticar atividades físicas, demonstrando a importância do profissional formado nessa área. “Nesses 20 anos, formamos mais de dois mil profissionais aptos a ajudar as pessoas a se cuidarem e a viverem com mais qualidade de vida. O evento será o início das nossas comemorações por essa importante marca”, afirma.