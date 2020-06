Missal registra mais quatro casos positivos de covid-19 e chega a um total de 26 casos

A Secretaria de Saúde de Missal confirmou nesta sexta-feira (19), mais quatro casos de covid-19, chegando a um total de 26 casos. Metade dos casos confirmados já tiveram alta por cura.

Ainda nesta sexta foram coletados materiais para testagem de mais cinco pacientes e encaminhadas ao CMT (Centro de Medicina Tropical) em Foz do Iguaçu, laboratório exclusivo para exames do novo Coronavírus, credenciado no Estado. São 03 mulheres e 02 homens com idades entre 25 e 49 anos. O município de Missal ainda possui 174 pessoas em monitoramento.

Os números no município estão cada vez mais alarmantes e as equipes de Saúde estão atuando a fim de dar o melhor suporte possível aos pacientes. Como se trata de uma doença com rápida proliferação, pede-se a população que mantenham todos os cuidados necessários como o distanciamento social, normas de higienização e o uso de máscara. E o mais importante, saia somente se necessário, principalmente as pessoas que pertencem aos grupos de risco.

Veja o boletim completo: