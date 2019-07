Ministério Público denuncia dois estelionatários que aplicaram golpes em Toledo

Dois homens que aplicaram golpes na região de Toledo, no Oeste do estado, foram denunciados por estelionato pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça da comarca. Os estelionatários – cuja denúncia já foi recebida pela Justiça – faziam-se passar por donos de uma empresa de aeronaves para pulverização agrícola com a qual haviam firmado contrato de arrendamento.

Apresentando-se como sócios da empresa que não lhes pertencia, os denunciados realizaram diversas compras no mercado aeronáutico de forma fraudulenta, contraindo débitos em nome dela. Além disso, contrataram um piloto para prestação de serviços, que depois moveu ação trabalhista contra a empresa vítima, cobrando cerca de R$ 330 mil.