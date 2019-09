Menos consumidores conseguem limpar nome

O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) acaba de divulgar os números registrados em agosto. Os indicadores, comparados com igual período do ano passado, mostram que a situação entre os dois meses é parecida.

O dado mais significativo é o de número de baixas, que se refere a consumidores que quitaram débitos antigos, limparam o nome e deixaram a relação de devedores do SPC. Houve recuo entre agosto de 2019 ante agosto do ano anterior de 6%. No mês passado, 3.539 pessoas acertaram pendências e em agosto de 2018 elas somaram 3.782. Ou seja, menos consumidores conseguiram limpar o nome.

O número de consultas ao banco de dados caiu em 2%. Elas somaram 50.737 contra 51.551 de agosto do ano passado, o que pode representar queda nas vendas.

E o número de registros – a inclusão de devedores ao banco de informações – ficou praticamente estável.

No mês passado, 5.101 consumidores tiveram o nome incluído na lista de devedores, contra 5.129 do mesmo mês de 2018.